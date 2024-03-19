Сам блогер вже коментував свою поїздку на Мальдіви, яку так захейтили в мережі. Як виявилося, в Андрія не було наміру приховуватися волонтерською діяльністю. Через зміни в датах проведення заходів у нього виявилася можливість відпочити разом з родиною, чим він і скористався.

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Що відомо про перетин кордону Гонковським

За даними, які надала прикордонна служба, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8-го січня 2024 року о 10:17 у пункті Краківець на автомобілі BMW. Відтоді на територію України він не повертався.

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