Андрій Гонковський, який так і не повернувся до України після скандалу, звернувся до підписників з новинами. Він заявив, що тепер його контент буде іншим.
До слова Живуть життя: стало відомо, куди виїхали Гонковський та Пренткович
Андрій Гонковський змінює контент та обурюється через обговорення
Підприємець заявив, що він та його обраниця продовжуватимуть жити, працювати, створювати сім'ю, запускати нові проєкти і допомагати армії. Гонковський продовжить висвітлювати це в блозі, однак його життя помітно змінилося.
Змінився контекст. Змінився і я. В один момент все перевернулось з ніг на голову. Потім ще так декілька разів,
– написав Андрій.
Обранець Тані Пренткович додав, що він не розголошуватиме місце, де зараз знаходиться. І поскаржився на ЗМІ, які писали щодо ймовірного місцеперебування пари.
"Але насправді це п**дець. Говориш – "через питання безпеки не розголошуємо місце знаходження". І потрібно бути конченими ідіотами, щоб намагатись дізнатись і розповсюдити, де ми знаходимось… Заради охоплень і новин. Це стосується як журналістів та коментаторів (які нібито нас десь побачили), так і пабліків, тіктокерів чи блогерів, які репостять якісь новини, чи роблять на цьому контент", – зауважив підприємець.
Андрій Гонковський про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Тим часом Таня Пренткович відпочиває в Римі
Хоч Андрій Гонковський не хоче говорити про те, де перебуває, його кохана висвітлює свій відпочинок. Вона повідомила, що зараз оселилася в Римі. Блогерка похизувалась, що підписників чекає більше тревел-контенту, адже він її наповнює.
Таня Пренткович у Римі / Фото з інстаграм-сторіз
Останнє про скандал навколо виїзду Гонковського
- Після хвилі хейту через відпочинок на Мальдіви Андрій Гонковський заявив, що ухвалив рішення переїхати з сім'єю заради безпеки. Ймовірно, мова йшла про переїзд з України за кордон.
- ЗМІ запідозрили, що Андрій Гонковський не повернувся до України після скандального перетину кордону 8 січня завдяки благодійному заходу. Це підтвердила у коментарі Держприкордонслужба.
- Таня Пренткович не хотіла відповідати на запитання про те, де перебуває її родина. Вона скаржилась, що їй бажають смерті.
- Зірковий пліткар Богдан Беспалов заявив, що Пренткович і Гонковського побачили у Португалії. Саме туди вони переїхали "жити життя". На думку блогера, цим вчинком вони продемонстрували своє справжнє обличчя.