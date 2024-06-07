Цікаво, що у квітні цього року інфлюенсерка висловлювала бажання поїхати до України. Однак, жінка боялася повертатися через війну.
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Таня поділилася, що приїхала до батьків у Тернопіль. Водночас блогерка зазначила, що в будинку світла не було, тому їй довелося поїхати у спортзал, щоб помитися. До того ж інфлюенсерка додала, що спала у своїй дитячій кімнаті.
Щаслива людина – одна штука! Після душу й обіймів з усіма в спортзалі прям заряджена,
– зізналася Пренткович.
Таня Пренткович повернулася в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс
Попри графіки відключення світла, відсутність зв'язку та інтернету вдома, Таня все одно працювала, але в машині біля спортивного залу. Втім, такі незручності не засмутили блогерку.
Прикольно все одно тут. Якийсь такий класний вайб. Я вдома,
– повідомила Таня.
Також жінка зізналася, що вже встигла поїсти страви української кухні. Вона показала стіл, на якому були борщ, сало, риба та м'ясо.
Пренткович показала страви української кухні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Таня Пренткович переїхала за кордон: що відомо
- Про свій переїзд вона повідомила в березні цього року.
- Причина – хейт, який вилився на Таню та її сім'ю через відпочинок на Мальдівах під час війни. Невідомі навіть погрожували родині блогерів.
- Пара не розголошувала своє місцеперебування через безпеку.
- Цікаво, що після відпустки на Мальдівах Андрій Гонковський не повертався в Україну. Цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба.
- Пізніше блогер-оглядач Богдан Беспалов поділився, що Тетяну з чоловіком помітили в Португалії. Втім, Гонковський заявив, що це нібито неправда. Згодом інфлюенсерка публікувала світлини з Італії.