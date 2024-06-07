Цікаво, що у квітні цього року інфлюенсерка висловлювала бажання поїхати до України. Однак, жінка боялася повертатися через війну.

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Таня поділилася, що приїхала до батьків у Тернопіль. Водночас блогерка зазначила, що в будинку світла не було, тому їй довелося поїхати у спортзал, щоб помитися. До того ж інфлюенсерка додала, що спала у своїй дитячій кімнаті.

Щаслива людина – одна штука! Після душу й обіймів з усіма в спортзалі прям заряджена,
– зізналася Пренткович.

Таня Пренткович повернулася в Україну
Таня Пренткович повернулася в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Попри графіки відключення світла, відсутність зв'язку та інтернету вдома, Таня все одно працювала, але в машині біля спортивного залу. Втім, такі незручності не засмутили блогерку.

Прикольно все одно тут. Якийсь такий класний вайб. Я вдома,
– повідомила Таня.

Також жінка зізналася, що вже встигла поїсти страви української кухні. Вона показала стіл, на якому були борщ, сало, риба та м'ясо.

Пренткович показала страви української кухні
Пренткович показала страви української кухні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Таня Пренткович переїхала за кордон: що відомо

  • Про свій переїзд вона повідомила в березні цього року.
  • Причина – хейт, який вилився на Таню та її сім'ю через відпочинок на Мальдівах під час війни. Невідомі навіть погрожували родині блогерів.
  • Пара не розголошувала своє місцеперебування через безпеку.
  • Цікаво, що після відпустки на Мальдівах Андрій Гонковський не повертався в Україну. Цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба.
  • Пізніше блогер-оглядач Богдан Беспалов поділився, що Тетяну з чоловіком помітили в Португалії. Втім, Гонковський заявив, що це нібито неправда. Згодом інфлюенсерка публікувала світлини з Італії.