Цікаво, що у квітні цього року інфлюенсерка висловлювала бажання поїхати до України. Однак, жінка боялася повертатися через війну.

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Таня поділилася, що приїхала до батьків у Тернопіль. Водночас блогерка зазначила, що в будинку світла не було, тому їй довелося поїхати у спортзал, щоб помитися. До того ж інфлюенсерка додала, що спала у своїй дитячій кімнаті.

Щаслива людина – одна штука! Після душу й обіймів з усіма в спортзалі прям заряджена,

– зізналася Пренткович.



Таня Пренткович повернулася в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Попри графіки відключення світла, відсутність зв'язку та інтернету вдома, Таня все одно працювала, але в машині біля спортивного залу. Втім, такі незручності не засмутили блогерку.

Прикольно все одно тут. Якийсь такий класний вайб. Я вдома,

– повідомила Таня.

Також жінка зізналася, що вже встигла поїсти страви української кухні. Вона показала стіл, на якому були борщ, сало, риба та м'ясо.



Пренткович показала страви української кухні / Скриншот з інстаграм-сторіс

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