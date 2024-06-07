Річ у тім, що свято відбувалося за кордоном. До того ж, за даними інсайдерів, там грала російська музика й були запрошені росіяни.

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Молодята вирішили провести своє весілля в замку Мімі, розташованому в молдавському селі Бубльбоака. Ця історична споруда є одночасно виноробнею та архітектурною пам'яткою 19 століття.

Зауважимо, наречений Єви Сергій з Молдови.

Однак вибір музичного супроводу для першого танцю молодят викликав певні суперечки. Пара танцювала під пісню "Когда ты плачешь" від гурту Machete, лідер якого, Ярослав Малий, раніше робив неоднозначні заяви щодо війни в Україні та зберігає мовчання після початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, в березні 2023 року бенд презентував свій новий альбом у Москві.

Єва Коршик з нареченим виконали весільний танець / Відео з інстаграму

Зауважимо, на святі, окрім Ані Трінчер, були й інші українські блогери. Зокрема, дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна. Вона, що цікаво, зловила весільний букет.

За повідомленнями ЗМІ, багато гостей відмовилося йти на весілля, оскільки наречений запросив на святкування своїх російських рідних і друзів.

Водночас підкреслимо, що під час свята молодята зробили аукціон на підтримку ЗСУ. Вони розіграли рукавички Усика з його підписом.

Весілля Єви Коршик / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Єви та Сергія