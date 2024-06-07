Интересно, что в апреле этого года инфлюенсерка выражала желание поехать в Украину. Однако, женщина боялась возвращаться из-за войны.
Не пропустите С русскими и русской музыкой: Анна Тринчер оскандалилась из-за свадьбы в Молдове
Таня поделилась, что приехала к родителям в Тернополь. В то же время блогер отметила, что в доме света не было, поэтому ей пришлось поехать в спортзал, чтобы помыться. К тому же инфлюенсерка добавила, что спала в своей детской комнате.
Счастливый человек – одна штука! После душа и объятий со всеми в спортзале прям заряжена,
– призналась Пренткович.
Таня Пренткович вернулась в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис
Несмотря на графики отключения света, отсутствие связи и интернета дома, Таня все равно работала, но в машине возле спортивного зала. Впрочем, такие неудобства не расстроили блогера.
Прикольно все равно здесь. Какой-то такой классный вайб. Я дома,
– сообщила Таня.
Также женщина призналась, что уже успела поесть блюда украинской кухни. Она показала стол, на котором были борщ, сало, рыба и мясо.
Пренткович показала блюда украинской кухни / Скриншот из инстаграм-сторис
Таня Пренткович переехала за границу: что известно
- О своем переезде она сообщила в марте этого года.
- Причина – хейт, который вылился на Таню и ее семью из-за отдыха на Мальдивах во время войны. Неизвестные даже угрожали семье блогеров.
- Пара не разглашала свое местонахождение из-за безопасности.
- Интересно, что после отпуска на Мальдивах Андрей Гонковский не возвращался в Украину. Эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба.
- Позже блогер-обозреватель Богдан Беспалов поделился, что Татьяну с мужем заметили в Португалии. Впрочем, Гонковский заявил, что это якобы неправда. Впоследствии инфлюенсерка публиковала фотографии из Италии.