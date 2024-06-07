Интересно, что в апреле этого года инфлюенсерка выражала желание поехать в Украину. Однако, женщина боялась возвращаться из-за войны.

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Таня поделилась, что приехала к родителям в Тернополь. В то же время блогер отметила, что в доме света не было, поэтому ей пришлось поехать в спортзал, чтобы помыться. К тому же инфлюенсерка добавила, что спала в своей детской комнате.

Счастливый человек – одна штука! После душа и объятий со всеми в спортзале прям заряжена,

– призналась Пренткович.



Таня Пренткович вернулась в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис

Несмотря на графики отключения света, отсутствие связи и интернета дома, Таня все равно работала, но в машине возле спортивного зала. Впрочем, такие неудобства не расстроили блогера.

Прикольно все равно здесь. Какой-то такой классный вайб. Я дома,

– сообщила Таня.

Также женщина призналась, что уже успела поесть блюда украинской кухни. Она показала стол, на котором были борщ, сало, рыба и мясо.



Пренткович показала блюда украинской кухни / Скриншот из инстаграм-сторис

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