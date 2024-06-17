Завдяки цьому вдалося зняти сам момент перелому. Крім того, співачка показала відео з карети швидкої та зізналася, у якому вона зараз стані.

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Як з'ясувалося, нещасний випадок стався, коли режисери знімали епізод, у якому Світлана разом з іншими дівчатами бігли на стадіоні в платтях і на підборах. Вони штовхали одна одну і, не втримавшись на ногах, артистка впала, внаслідок чого травмувала праву руку.

Ваша пташка трохи поранена... але, сподіваюся, ненадовго,

– зазначила виконавиця.

Водночас попри перелом Лобода виступила на першому концерті свого європейського тура "XXLo", який пройшов у Празі. Вона наголосила, що почувається добре і тому не хотіла переносити виступи.

На ньому вперше прозвучав мегамікс зі старих хітів, які я не співала понад 15 років. Було феєрично,

– поділилася знаменитість.

Хто ще з українських зірок нещодавно травмувався