Завдяки цьому вдалося зняти сам момент перелому. Крім того, співачка показала відео з карети швидкої та зізналася, у якому вона зараз стані.
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Як з'ясувалося, нещасний випадок стався, коли режисери знімали епізод, у якому Світлана разом з іншими дівчатами бігли на стадіоні в платтях і на підборах. Вони штовхали одна одну і, не втримавшись на ногах, артистка впала, внаслідок чого травмувала праву руку.
Ваша пташка трохи поранена... але, сподіваюся, ненадовго,
– зазначила виконавиця.
Водночас попри перелом Лобода виступила на першому концерті свого європейського тура "XXLo", який пройшов у Празі. Вона наголосила, що почувається добре і тому не хотіла переносити виступи.
На ньому вперше прозвучав мегамікс зі старих хітів, які я не співала понад 15 років. Було феєрично,
– поділилася знаменитість.
Хто ще з українських зірок нещодавно травмувався
- Шоумен Андрій Джеджула, граючи з друзями в баскетбол, розсік собі брову. Не гаючи часу, він відправився до травматології, де рану оперативно зашили. Вже наступного дня ведучий повернувся до роботи.
- Тим часом актор Артур Логай протягом місяця страждав від болю в руці, причину якого спочатку не вдалося встановити навіть за допомогою рентгену. Змушений носити фіксатор, Логай чекав повторного обстеження. Під час наступного візиту лікарі виявили перелом, який, на щастя, почав зростатися без ускладнень. Однак відновлення актора триватиме довше, ніж очікувалося, через пізнє звернення до фахівців.
- У квітні прима-балерина Катерина Кухар розповіла про надрив м'язів, отриманий під час одного з виступів. Травма завадила їй завершити тур, але зараз танцівниця активно працює над відновленням.