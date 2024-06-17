Едуард Приступа (псевдонім Діля) народився в 1987 році у Харкові. У віці чотирьох років навіть виступав зі своїм батьком саксофоністом на одній сцені у складі ансамблю. Чим відомий співак і де він зараз – детальніше в матеріалі Show 24.

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Творчий шлях

У Харкові чоловік закінчив музичну школу по класу фортепіано, а потім навчався в Харківському музичному училищі імені Б. М. Лятошинського по класу естрадно-джазового вокалу.

Співак Діля у дитинстві / Фото з інстаграму чоловіка

У 2003 році вступив до Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю "Режисер театральних постановок та масових свят".

Починаючи з 1993 року, Приступа був учасником гурту ТНМК (Танок на Майдані Конго). У складі гурту навіть став лауреатом першої премії на фестивалі "Червона рута-1997". У 2004 році Діля пішов із ТНМК і створив власний рок-гурт "НеДіля".

Едуард навіть виступає за футбольну команду зірок "Маестро". Згодом у співака почалась чорна смуга в житті. У 2016 році він повідомив, що лікарі діагностували в нього рак яєчка на другій стадії. Через те, що операція та курс хіміотерапії доволі дорогі, чоловік звернувся за фінансовою допомогою до небайдужих людей. Загальна сума становила приблизно 25 тисяч євро.

Того ж року музиканта успішно прооперували, а згодом він повідомив, що рак вдалось побороти, а всі аналізи в нормі.

Приступа також автор пісень і саундтреків. Співпрацював із Віталієм Козловським, Надією Мейхер, Тонею Матвієнко тощо. Його перу навіть належить гімн ФК "Арсенал" і музичне оформлення програми "Підйом".

Навесні 2017 музикант у співавторстві з Орестом Крисою записав літературно-поетичний альбом під назвою "22", у який увійшли тексти виключно українських авторів, серед яких: Шевченко, Костенко, Фріл, Дубінський та інші.

Про особисте життя чоловіка відомо досить небагато. У жовтні 2017 року він вдруге одружився з жінкою, на ім'я Яна.

Згодом у пари народилась донька, яку назвали Даяною.

Чим зараз займається Діля

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пограбували та зруйнували його дім у Гостомелі. Улітку 2022 під час чергового ворожого обстрілу Харкова, померла мама співака від серцевого нападу.

Але і на цьому біди не закінчились. Цього року росіяни вкрали колискову Едуарда, яку він присвятив своїй доньці.

орки не тільки розграбували мою квартиру в Гостомелі і рознесли в хлам, зруйнували моє життя, як і диття міліонів українців, але… вони не тільки вбили мою матір, бо їм мало…. вони ще і ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці, бо вони назвали це найганебнішим висловом - "русская поп музика"……, – написав музикант.

Едуард створив бібліотеку "Українських казок", продовжує писати пісні та музику, співпрацює зі зірками шоубізнесу та навіть викладає для дітей.