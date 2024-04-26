Для Катерини ця ситуація стала неочікуваною. Балерина мала надію, що виступить без всяких проблем.

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Що сталося з Катериною Кухар

Катерина зізналася, що отримала травму під час одного з виступів. Жінка надірвала м'язи, тому не зможе закінчити тур.

Мені боляче це говорити, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів і не зможу закінчити цей тур. Я неймовірно вдячна за тепло, яке я сьогодні відчула і за ті слова, які я почула,

– розповіла артистка.



Катерина Кухар не зможе закінчити тур / Скриншот з інстаграм-сторіс балерини

Кухар поділилася, що не була до такого готова. Вона розуміє, що не може завжди працювати бездоганно, однак для будь-якого артиста це завжди сумно і важко.

Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що ми не роботи, балетне тіло і не тільки балетне тіло, людина не бездоганна. Вона не може завжди працювати, як робот. Але це завжди для артиста сумно, важко,

– зазначила балерина.

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