Для Катерини ця ситуація стала неочікуваною. Балерина мала надію, що виступить без всяких проблем.
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Що сталося з Катериною Кухар
Катерина зізналася, що отримала травму під час одного з виступів. Жінка надірвала м'язи, тому не зможе закінчити тур.
Мені боляче це говорити, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів і не зможу закінчити цей тур. Я неймовірно вдячна за тепло, яке я сьогодні відчула і за ті слова, які я почула,
– розповіла артистка.
Катерина Кухар не зможе закінчити тур / Скриншот з інстаграм-сторіс балерини
Кухар поділилася, що не була до такого готова. Вона розуміє, що не може завжди працювати бездоганно, однак для будь-якого артиста це завжди сумно і важко.
Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що ми не роботи, балетне тіло і не тільки балетне тіло, людина не бездоганна. Вона не може завжди працювати, як робот. Але це завжди для артиста сумно, важко,
– зазначила балерина.
Хто ще з зірок нещодавно отримав травму
- Український актор Артур Логай розповів, що днями йому діагностували струс мозку. Його він отримав просто посеред вулиці. Пізніше він поділився, що вже себе краще почуває.
- Кілька тижнів тому танцівниця Олена Шоптенко розірвала дві зв'язки колінного суглоба. Знаменитість пояснила травму напруженим робочим графіком, зазначивши, що ніколи раніше не стикалася з подібним. Зірка вже перенесла операцію і проходить реабілітацію.
- Відомий хореограф Раду Поклітару поділився, що близько чотирьох років тому йому діагностували коксартроз, захворювання тазостегнового суглоба. Спочатку танцівник обрав медикаментозне лікування, втім зрештою вирішив зробити операцію, щоб зберегти свою кар'єру в танцювальній індустрії.