Благодаря этому удалось снять сам момент перелома. Кроме того, певица показала видео из кареты скорой и призналась, в каком она сейчас состоянии.

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Как выяснилось, несчастный случай произошел, когда режиссеры снимали эпизод, в котором Светлана вместе с другими девушками бежали на стадионе в платьях и на каблуках. Они толкали друг друга и, не удержавшись на ногах, артистка упала, вследствие чего травмировала правую руку.

Ваша птичка немного ранена... но, надеюсь, ненадолго,

– отметила исполнительница.

В то же время несмотря на перелом Лобода выступила на первом концерте своего европейского тура "XXLo", который прошел в Праге. Она заявила, что чувствует себя хорошо и поэтому не хотела переносить выступления.

На нем впервые прозвучал мега микс из старых хитов, которые я не пела более 15 лет. Было феерично,

– поделилась знаменитость.

Кто еще из украинских звезд недавно травмировался