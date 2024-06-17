Благодаря этому удалось снять сам момент перелома. Кроме того, певица показала видео из кареты скорой и призналась, в каком она сейчас состоянии.
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Как выяснилось, несчастный случай произошел, когда режиссеры снимали эпизод, в котором Светлана вместе с другими девушками бежали на стадионе в платьях и на каблуках. Они толкали друг друга и, не удержавшись на ногах, артистка упала, вследствие чего травмировала правую руку.
Ваша птичка немного ранена... но, надеюсь, ненадолго,
– отметила исполнительница.
В то же время несмотря на перелом Лобода выступила на первом концерте своего европейского тура "XXLo", который прошел в Праге. Она заявила, что чувствует себя хорошо и поэтому не хотела переносить выступления.
На нем впервые прозвучал мега микс из старых хитов, которые я не пела более 15 лет. Было феерично,
– поделилась знаменитость.
Кто еще из украинских звезд недавно травмировался
- Шоумен Андрей Джеджула, играя с друзьями в баскетбол, рассек себе бровь. Не теряя времени, он отправился в травматологию, где рану оперативно зашили. Уже на следующий день ведущий вернулся к работе.
- Тем временем актер Артур Логай в течение месяца страдал от боли в руке, причину которой сначала не удалось установить даже с помощью рентгена. Вынужденный носить фиксатор, Логай ждал повторного обследования. Во время следующего визита врачи обнаружили перелом, который, к счастью, начал срастаться без осложнений. Однако восстановление актера продлится дольше, чем ожидалось, из-за позднего обращения к специалистам.
- В апреле прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о надрыве мышц, полученном во время одного из выступлений. Травма помешала ей завершить тур, но сейчас танцовщица активно работает над восстановлением.