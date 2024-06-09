До того ж Андрій поділився, що попри обставини, пішов на роботу. Чоловік показав, як готувався до ефіру, маскуючи рани на обличчі.

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Джеджула зазначив, що грав з друзями у баскетбол. Втім, під час процесу він розсік собі брову. Шоумен одразу поїхав до лікарні з проханням зашити йому рану.

Андрій показав навіть процес оброблення пошкодження. Також він подякував лікарям за їхню працю та запевнив, що з ним все гаразд.

Коли в тебе в травматології абонемент. Бережіть одне одного, в яку б командну гру не грали! Дякую лікарям за те, що нічого не відчув,

– повідомив Джеджула.

На наступний день ведучий поїхав на роботу. Він поділився, що завдяки професійному гриму, рани на обличчі видно не було.



Андрій Джеджула поїхав на роботу, попри отриману травму / Скриншот з інстаграм-сторіс

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