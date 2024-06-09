До того ж Андрій поділився, що попри обставини, пішов на роботу. Чоловік показав, як готувався до ефіру, маскуючи рани на обличчі.

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Джеджула зазначив, що грав з друзями у баскетбол. Втім, під час процесу він розсік собі брову. Шоумен одразу поїхав до лікарні з проханням зашити йому рану.

Андрій показав навіть процес оброблення пошкодження. Також він подякував лікарям за їхню працю та запевнив, що з ним все гаразд.

Коли в тебе в травматології абонемент. Бережіть одне одного, в яку б командну гру не грали! Дякую лікарям за те, що нічого не відчув,
– повідомив Джеджула.

На наступний день ведучий поїхав на роботу. Він поділився, що завдяки професійному гриму, рани на обличчі видно не було.

Андрій Джеджула поїхав на роботу, попри отриману травму
Андрій Джеджула поїхав на роботу, попри отриману травму / Скриншот з інстаграм-сторіс

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