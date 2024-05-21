У квітні цього року Артур отримав струс мозку. За словами актора, його він отримав прямо посеред вулиці.

Не пропустіть Не британські лікарі: стало відомо, хто оперував Кейт Міддлтон на початку року

Що сталося з Артуром Логаєм

У своїх соцмережах переможець шоу "Танці з зірками" поділився, що протягом останнього місяця відчував біль у руці та не розумів його причини. Як виявилося, це був перелом, який рентген спочатку не зміг виявити. Логаю довелося зафіксувати руку і чекати, коли в нього з'явиться вільний час, щоб зробити повторну перевірку.

А треба було зробити повторний знімок через тиждень після травми, і вже було б видно. Але ж справи, справи,

– зізнався Артур.



Артур Логай розповів про перелом руки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас акторові пощастило, бо хірург, який відправив його на МРТ, боявся, що в руці міг вже початися асептичний некроз кістки. Втім, перелом почав зростатися і все пройшло без ускладнень.

З неприємного: відновлення буде довшим, ніж якби я звернувся одразу. Бокс та інші тренування виключити мінімум на місяць,

– розповів актор.



Артур Логай займається лікуванням руки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про здоров'я інших зірок