У квітні цього року Артур отримав струс мозку. За словами актора, його він отримав прямо посеред вулиці.
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Що сталося з Артуром Логаєм
У своїх соцмережах переможець шоу "Танці з зірками" поділився, що протягом останнього місяця відчував біль у руці та не розумів його причини. Як виявилося, це був перелом, який рентген спочатку не зміг виявити. Логаю довелося зафіксувати руку і чекати, коли в нього з'явиться вільний час, щоб зробити повторну перевірку.
А треба було зробити повторний знімок через тиждень після травми, і вже було б видно. Але ж справи, справи,
– зізнався Артур.
Артур Логай розповів про перелом руки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас акторові пощастило, бо хірург, який відправив його на МРТ, боявся, що в руці міг вже початися асептичний некроз кістки. Втім, перелом почав зростатися і все пройшло без ускладнень.
З неприємного: відновлення буде довшим, ніж якби я звернувся одразу. Бокс та інші тренування виключити мінімум на місяць,
– розповів актор.
Артур Логай займається лікуванням руки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про здоров'я інших зірок
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