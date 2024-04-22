До того ж вона висловилася за нещодавно опубліковані сторіс з букетами та коктейлями. Саме після цього користувачі почали підозрювати мисткиню у змінах в особистому житті.

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Чи з'явилися в Морозюк нові стосунки

За словами Соні, після скандального розриву з Романом Гринкевичем, вона зробила висновок – не ділитися публічно своїм особистим життям. Водночас художниця зізналася, що, попри припущення фанатів, не перебуває в стосунках.

Чого мене навчила ця ситуація: про своє особисте – рот на замок. Чи я в стосунках? Ні, не в стосунках,

– запевнила дівчина.

До того ж Морозюк здивувало те, що до неї залицяються хлопці, знаючи про її скандальне минуле. За словами художниці, їй написало приблизно 150 парубків для того, щоб познайомитися. Дівчина жартує, що це через те, що всі люди побачили її наявне майно та зрозуміли, яка вона жінка.

Чи залицяються? Так. І це взагалі прикол. Люди думали що на Морозюк "вінець безшлюбності" і хлопця їй не потрібно. Мені написало десь парубків 150 з метою познайомитися. Всі побачили, що в мене є майно та яка я дівчина. Я тепер наречена номер один,

– поділилася мисткиня.

Інтерв'ю Соні Морозюк: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Соні Морозюк