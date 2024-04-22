До того ж вона висловилася за нещодавно опубліковані сторіс з букетами та коктейлями. Саме після цього користувачі почали підозрювати мисткиню у змінах в особистому житті.
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Чи з'явилися в Морозюк нові стосунки
За словами Соні, після скандального розриву з Романом Гринкевичем, вона зробила висновок – не ділитися публічно своїм особистим життям. Водночас художниця зізналася, що, попри припущення фанатів, не перебуває в стосунках.
Чого мене навчила ця ситуація: про своє особисте – рот на замок. Чи я в стосунках? Ні, не в стосунках,
– запевнила дівчина.
До того ж Морозюк здивувало те, що до неї залицяються хлопці, знаючи про її скандальне минуле. За словами художниці, їй написало приблизно 150 парубків для того, щоб познайомитися. Дівчина жартує, що це через те, що всі люди побачили її наявне майно та зрозуміли, яка вона жінка.
Чи залицяються? Так. І це взагалі прикол. Люди думали що на Морозюк "вінець безшлюбності" і хлопця їй не потрібно. Мені написало десь парубків 150 з метою познайомитися. Всі побачили, що в мене є майно та яка я дівчина. Я тепер наречена номер один,
– поділилася мисткиня.
Інтерв'ю Соні Морозюк: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Соні Морозюк
- Львівський бізнесмен Роман Гринкевич та художниця Соня Морозюк були разом п'ять місяців. Пара навіть встигла заручитися. Пропозицію Роман зробив дівчині у Венеції, куди він виїхав як волонтер.
- За словами Соні, вона не знала про шахрайські схеми екскоханого. Водночас після арешту Романа художниця вирішила скасувати весілля і продати подарунки, отримані від нього. Вторговані кошти вона планує передати на ЗСУ.
- Цікаво, що до стосунків з Гринкевичем Морозюк вже була заміжня. Її першого чоловіка також звали Романом, а прізвище Заліпа. Він бізнесмен, який займається будівництвом. Пара розписалася у грудні 2022, а вже у вересні 2023 року розлучилася. Варто зазначити, що у цей час Соня вже зустрічалася з Гринкевичем.