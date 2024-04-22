К тому же она высказалась за недавно опубликованные сторис с букетами и коктейлями. Именно после этого пользователи начали подозревать художницу в изменениях в личной жизни.

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Появились ли у Морозюк новые отношения

По словам Сони, после скандального разрыва с Романом Гринкевичем, она сделала вывод – не делиться публично своей личной жизнью. В то же время художница призналась, что, несмотря на предположения фанатов, не находится в отношениях.

Чему меня научила эта ситуация: о своем личном – рот на замок. Нахожусь ли я в отношениях? Нет, не в отношениях,

– заверила девушка.

К тому же Морозюк удивило то, что за ней ухаживают парни, зная о ее скандальном прошлом. По словам художницы, ей написало примерно 150 парней для того, чтобы познакомиться. Девушка шутит, что это из-за того, что все люди увидели ее имеющееся имущество и поняли, какая она женщина.

Ухаживают ли за мной? Да. И это вообще прикол. Люди думали что на Морозюк "венец безбрачия" и парня ей не нужно. Мне написало где-то парней 150 с целью познакомиться. Все увидели, что у меня есть имущество и какая я девушка. Я теперь невеста номер один,

– поделилась художница.

Интервью Сони Морозюк: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Сони Морозюк