Цікаво, що її колишнього чоловіка звуть Роман, як і її скандального екснареченого. До того ж він також бізнесмен.

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Нові подробиці про особисте життя Соні Морозюк

З'ясувалося, що художниця раніше вже була заміжня. Повідомляється, що її колишній чоловік Роман Заліпа займається будівництвом. Пара одружилася в грудні 2022 року. Водночас у вересні 2023 року вони вирішили розлучитися. Цікаво, що в цей період у Морозюк вже були романтичні стосунки з Гринкевичем.

До того ж ЗМІ, з посиланням на власні джерела, запевняють, що Porsche Соні подарував саме Роман Заліпа. Однак Морозюк стверджувала, що придбала автомобіль у 2015 році за власні кошти. Примітно, що вона навіть розкрила ціну покупки, яка склала 33 тисячі доларів.

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Стосунки Соні Морозюк і Романа Гринкевича