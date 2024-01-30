Цікаво, що її колишнього чоловіка звуть Роман, як і її скандального екснареченого. До того ж він також бізнесмен.
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Нові подробиці про особисте життя Соні Морозюк
З'ясувалося, що художниця раніше вже була заміжня. Повідомляється, що її колишній чоловік Роман Заліпа займається будівництвом. Пара одружилася в грудні 2022 року. Водночас у вересні 2023 року вони вирішили розлучитися. Цікаво, що в цей період у Морозюк вже були романтичні стосунки з Гринкевичем.
До того ж ЗМІ, з посиланням на власні джерела, запевняють, що Porsche Соні подарував саме Роман Заліпа. Однак Морозюк стверджувала, що придбала автомобіль у 2015 році за власні кошти. Примітно, що вона навіть розкрила ціну покупки, яка склала 33 тисячі доларів.
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Стосунки Соні Морозюк і Романа Гринкевича
- У жовтні 2023 року син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман зробив пропозицію своїй дівчині. Це сталося у Венеції, куди чоловік їздив як волонтер.
- Попри те, що Соня перебувала у стосунках протягом п'яти місяців, вона говорить, що не знала про шахрайські схеми, до яких був залучений її коханий. За словами дівчини, вона не цікавилася бізнесом нареченого.
- Водночас після арешту Романа і висунутої йому підозри, Морозюк вирішила скасувати майбутнє весілля.
- Крім того, вона прийняла рішення продати подарунки, отримані від колишнього нареченого, серед яких каблучку та кольє. Кошти від продажу цих прикрас вона планує передати на потреби Збройних сил.