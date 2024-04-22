Репер Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) розлучився кілька років тому й зараз перебуває у нових стосунках. Життям ексдружини Анни Андрійчук він не цікавиться.

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Позитив про весілля колишньої дружини

Артист зізнався, що не знає, чи справді його колишня вдруге вийшла заміж. Вони завершили спілкування на хорошій ноті, але зараз не підтримують контакт.

Думаєш? Я не знаю. Я не спілкуюся з нею. Ми востаннє нормально з нею закінчили розмову,

– сказав Позитив.

Нагадаємо, у лютому Анна Андрійчук опублікувала фото у весільній сукні. У коментарі до допису вона зауважила, що це її одкровення. Зірки та друзі привітали дівчину з другим заміжжям, але точно невідомо, чи справді вона знову заміжня.

Чому Позитив приховує нинішні стосунки

Позитив розповів, що зараз його мотивує кохання. Водночас про свою кохану людину він розповідає вкрай мало. Артист зізнався, що має бажання показати свою обраницю, але не впевнений у тому, чи це на часі.

"Я дуже сильно хотів зробити це на День усіх закоханих, поділитися. Бо моїй другій половинці це важливо. Але потім я сказав, що давай поки не будемо, бо багато інших новин… Десь приємні, десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити", – зауважив репер.

Раніше співак розповідав про те, що після розлучення з колишньою дружиною він пройшов трансформацію. У нових стосунках він "більш свідомий, уважний і спокійний". А ще вчиться правильно вибудовувати комунікацію з коханою людиною.