Зауважимо, що з колишнім Морозюк розійшлася через смс. Причиною їхнього розриву, за словами дівчини, стала відсутність довіри, що виникла через корупційний скандал.

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Чому користувачі припускають, що в Морозюк з'явився новий бойфренд

На такі припущення людей наштовхнули нещодавні сторіс художниці. Вона поділилася фотографією, зробленою в ресторані в Чернівцях. На фото Соня показує свою руку поруч із чоловіком, поки вони насолоджуються коктейлями. Водночас не обов'язково, що це саме хлопець дівчини. Це також може бути її друг, колега тощо.



Соня Морозюк в Чернівцях / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Соні Морозюк