Художниця заявила, що залишається Сонею Морозюк. З Гринкевичем однією сім'єю вона не буде й не візьме його прізвище.

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Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк,

– мовиться у повідомленні.

Що Соня обіцяє зробити з подарунками Романа

Морозюк зауважила, що за час стосунків з Гринкевичем отримала лише два подарунки: каблучку на заручини та кольє. Художниця обіцяє продати коштовності, а гроші передати на потреби ЗСУ.

Також Морозюк спростувала інформацію, що отримувала від Гринкевичів якісь подарунки як-от: квартири, нерухомість, автівки. До слова, раніше Соня підтвердила, що володіє двома квартирами. Окрім того, у Морозюк виявили нежитлове приміщення за 4,6 мільйона гривень. Дівчина заявила, що подасть декларацію й готова захищати свою честь у суді.

До слова, раніше стало відомо, що одіозному Ігорю Гринкевичу, а також членам його родини оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ.