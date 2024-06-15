Кілька разів намагався, – Слава Дьомін відповів, чи ходив у ТЦК оновлювати дані

Ведучий Слава Дьомін прокоментував тему мобілізації та зізнався, чи встиг оновити свої дані. Чоловік зізнався, що точно не ховатиметься.

Тема мобілізації та оновлення даних активно обговорюється – медійні персони не виняток. Ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін висловив свою думку.

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Слава Дьомін зізнався, що вже намагався оновити дані у територіальному центрі комплектування, але наразі у цього не вийшло це зробити. Він згадав про Анатолія Анатоліча, який теж так і не зміг зробити необхідні документи через постійні черги.

Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3 – 4 години. Тому я чекаю, але я готовий, це закон,

– сказав ведучий.

Слава Дьомін чесно зізнався, що боїться мобілізації та війни. Однак він не ховатиметься, якщо доведеться брати у руки зброю.

"А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене", – зауважив Дьомін.

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