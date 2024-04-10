Ведучий і шоумен Слава Дьомін рідко ділиться новинами про особисте життя. Та останнім часом все вказує на те, що у нього все налагоджується.

До слова 13-річного сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці: як відреагував зірковий батько

Слава Дьомін натякнув на нові стосунки

В інстаграм-сторіз ведучий поділився загадковим та романтичним фото з автівки. На ньому зображений букет червоних троянд, а ще жіноча рука з блакитним манікюром, яку тримає у своїй Слава Дьомін.

Коли кльово,

– підписав знімок шоумен.



Слава Дьомін натякнув на роман / Фото з інстаграм-сторіз

Журналісти та прихильники вже міркують про те, хто може бути новою обраницею шоумена, але жодне припущення не видається правильним. Тим паче, що Дьомін міг розпочати стосунки з непублічною особою. Або ж він просто жартує та підігріває до себе увагу.

Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна