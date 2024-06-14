За словами артиста, головними зірками є військовослужбовці. Водночас він себе не ставить вище за інших через те, що є відомим.

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Галич зазначив, що не розуміє, як можна пишатися статусами зрадника й ухилянта. На думку військового, це питання до самоідентифікації людей та їхнього виховання. До того ж він прокоментував жарти людей стосовно ухилянтів, зазначивши, що чоловіки, які одягають футболки з однойменним написом, дають зрозуміти їхнє нутро.

Я не розумію, як можна пишатися тим, що ти зрадник. Ти зрадив себе, свою родину, свій дім, свою країну. На мій погляд, це виключно питання до виховання цих людей і до самоідентифікації,

– наголосив виконавець.

Водночас Женя поділився, що громадяни, які не дослухаються до законів, є їхніми порушниками. Втім, співак впевнений, що люди мають бути вдячними військовим, які долучилися до війська у 2014 та 2022 роках. Також артист прокоментував дії працівників ТЦК, підкресливши, що перевищення їхніх повноважень принижує кожного захисника України.

Співак наголосив, що намагається балансувати між військовою справою та творчою діяльністю. До того ж він хоче максимально допомогти Україні наблизитися до перемоги у війні.

Зараз я – патріот своєї країни й людина, яка хоче зробити все для перемоги у всіх сенсах: військовому, культурному, політичному та соціальному,

– запевнив артист.

Галич також висловився щодо гастролей. За його словами, він не їздив у тур протягом останніх трьох років. Втім, музикант проводив концерти, найдальший з яких був у Львові. Однак, військовий як виступив, так одразу поїхав до Краматорська.

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