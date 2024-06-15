Тема мобилизации и обновления данных активно обсуждается – медийные персоны не исключение. Ведущий и интервьюер Слава Демин высказал свое мнение.

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Слава Демин признался, что уже пытался обновить данные в территориальном центре комплектования, но пока у этого не получилось это сделать. Он вспомнил о Анатолия Анатолича, который тоже так и не смог сделать необходимые документы из-за постоянных очередей.

Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножечко спадут все эти очереди. Потому что я просто не имею физически времени стоять там по 3 – 4 часа. Поэтому я жду, но я готов, это закон,

– сказал ведущий.

Слава Демин честно признался, что боится мобилизации и войны. Однако он не будет прятаться, если придется брать в руки оружие.

"А какой выход? Ну, боятся все, так, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так произойдет, прятаться или бежать за границу не буду, это точно не про меня", – заметил Демин.

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