Після зупинки на Варшавському шосе український телеведучий Анатолій Анатоліч вкотре вирушив до центру комплектування. Він був попередньо записаний в електронну чергу.

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Анатолій Анатоліч знову не став на облік

Шоумен розповів, що в Оболонському ТЦК поки що не діє електронна черга. Тому йому знову не вдалося стати на військовий облік та оновити дані. Водночас Анатоліч зауважив, що з ним спілкувалися дуже ввічливо та з розумінням.

Прийшов, а мені сказали, що електронна черга не діє. Що це в тестовому режимі. Я запитую: "Як це в тестовому, якщо я там вводив усі свої дані?". Мені сказали: "Добре, бачите, ви пройшли тест. Я вас вітаю. Ставайте в чергу і беріть талончик. Але сьогодні можете не ставати, бо понад 100 людей, і ви навряд чи дочекаєтесь,

– розповів Анатолій Анатоліч.

Телеведучий зробив висновок, що потрібно з самого ранку приходити до ТЦК та чекати своєї черги. Для нього це не дуже зручно, адже тоді доведеться кидати всі справи.

Анатолій Анатоліч про похід до ТЦК: відео

Про походи телеведучого у ТЦК