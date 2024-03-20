Жалюгідне сімейство, – військова Настя Вербова рознесла блогерку Пренткович та її бойфренда

Військова ЗСУ Настя Вербова різко прокоментувала скандал навколо Пренткович та її бойфренда. У відповідь вони заблокували її в інстаграмі.

Мережа гуде обговоренням з приводу переїзду блогерки Тані Пренткович та її обранця Андрія Гонковського, який так і не повернувся до України. Свою думку в інстаграм-сторіз висловила фотографиня та військова Настя Вербова.

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Військова ЗСУ про Таню Пренткович

Захисниця емоційно прокоментувала рішення пари виїхати, а також цинічні сторіз блогерки про вибір "жити життя".

Як жалюгідно виїхати, порушуючи закон, поки хлопці та дівчата *башать на фронті у своє єдине життя. Ваше сімейство жалюгідне,

– звернулась Вербова до Пренткович і Гонковського.

Після цих повідомлень і блогерка, і її обранець заблокували військову в інстаграмі. Настя Вербова зауважила, що Гонковський, вочевидь, образився через її слова про те, що він "жалюгідне і нице сцикло".

"Тим часом нам з вами треба перестати робити тупих людей популярними. Бо якби не її підписники, то у неї б не було грошей з її інстациганства. І не було б грошей з хабарями вивезти свого мужика", – зауважила військова.

Настя Вербова про Пренткович і Гонковського / Фото з інстаграм-сторіз

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