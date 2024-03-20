Сеть гудит обсуждением по поводу переезда блогера Тани Пренткович и ее избранника Андрея Гонковского, который так и не вернулся в Украину. Свое мнение в инстаграм-сториз высказала фотограф и военная Настя Вербова.
Важно Андрей Гонковский не возвращался в Украину после отпуска на Мальдивах, – СМИ
Военная ВСУ о Тане Пренткович
Защитница эмоционально прокомментировала решение пары уехать, а также циничные сториз блогера о выборе "жить жизнь".
Как жалко уехать, нарушая закон, пока ребята *башат на фронте в свою единственную жизнь. Ваше семейство жалкое,
– обратилась Вербова к Пренткович и Гонковскому.
После этих сообщений и блогер, и ее избранник заблокировали военную в инстаграме. Настя Вербова отметила, что Гонковский, очевидно, обиделся из-за ее слов о том, что он "жалкое и ничтожное ссыкло".
"Между тем нам с вами надо перестать делать тупых людей популярными. Потому что если бы не ее подписчики, то у нее бы не было денег с ее инстациганства. И не было бы денег со взятками вывезти своего мужика", – заметила военная.
Настя Вербова о Пренткович и Гонковском / Фото из инстаграм-сториз
Последнее о скандале
- После поездки на Мальдивы Таня Пренткович и Андрей Гонковский оказались под волной хейта. И по словам предпринимателя, критика перешла все возможные границы. Он пожаловался на сообщения с угрозами, из-за которых должен был заботиться об усиленной безопасности для детей.
- Впоследствии Андрей Гонковский сообщил о решении переехать. Он не уточнил, речь идет о городе, или стране. Однако наиболее вероятно, что инстаграм-звезды хотят уехать из Украины.
- Доказательством для этого стало то, что избранник Пренткович не вернулся в Украину, а сама блогерша писала об обустройстве нового дома. Андрей Гонковский не пересекал границу во второй раз после поездки на Мальдивы, о чем сообщили источники УП в пограничной службе.