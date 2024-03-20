Мережа гуде обговоренням з приводу переїзду блогерки Тані Пренткович та її обранця Андрія Гонковського, який так і не повернувся до України. Свою думку в інстаграм-сторіз висловила фотографиня та військова Настя Вербова.
Важливо Андрій Гонковський не повертався в Україну після відпустки на Мальдівах, – ЗМІ
Військова ЗСУ про Таню Пренткович
Захисниця емоційно прокоментувала рішення пари виїхати, а також цинічні сторіз блогерки про вибір "жити життя".
Як жалюгідно виїхати, порушуючи закон, поки хлопці та дівчата *башать на фронті у своє єдине життя. Ваше сімейство жалюгідне,
– звернулась Вербова до Пренткович і Гонковського.
Після цих повідомлень і блогерка, і її обранець заблокували військову в інстаграмі. Настя Вербова зауважила, що Гонковський, вочевидь, образився через її слова про те, що він "жалюгідне і нице сцикло".
"Тим часом нам з вами треба перестати робити тупих людей популярними. Бо якби не її підписники, то у неї б не було грошей з її інстациганства. І не було б грошей з хабарями вивезти свого мужика", – зауважила військова.
Настя Вербова про Пренткович і Гонковського / Фото з інстаграм-сторіз
Останнє про скандал
- Після поїздки на Мальдіви Таня Пренткович та Андрій Гонковський опинилися під хвилею хейту. Та за словами підприємця, критика перейшла всі можливі межі. Він поскаржився на повідомлення з погрозами, через які мав дбати про посилену безпеку для дітей.
- Згодом Андрій Гонковський повідомив про рішення переїхати. Він не уточнив, чи мова йде про місто, чи країну. Однак найбільш імовірно, що інстаграм-зірки хочуть поїхати з України.
- Доказом для цього стало те, що обранець Пренткович не повернувся до України, а сама блогерка писала про облаштування нового дому. Андрій Гонковський не перетинав кордон вдруге після поїздки на Мальдіви, про що повідомили джерела УП у прикордонній службі.