Під час військових навчань: Сергій Жадан показав фото з побратимами

26 червня 2024, 17:50
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Сергій Жадан

Сергій Жадан, який нещодавно вступив до Нацгвардії, продовжує проходити військовий вишкіл. Письменник показався разом зі командиром бригади.

Останнім часом музикант часто показує шанувальникам світлини у військовій формі. Водночас інші учасники гурту "Жадан і Собаки" записують звернення з навчань.

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Сергій опублікував фото, на якому постав разом з побратимами. Чоловіки були одягнені у військову форму. Кадр чоловіки зробили на фоні дерев. Жадан повідомив, що на світлині присутній його командир. Ймовірно, він супроводжує музиканта під час навчань.

До того ж шанувальники Сергія вкотре попросили його берегти себе. Прихильники вподобали нове фото музиканта з вишколу.

  • "Бережіть себе і командира. Україні потрібні такі воїни після перемоги";
  • "Всі вищі сили вам хлопці в допомогу і на ваш захист, як і ви захищаєте нашу державу і нас";
  • "Дякуємо за захист України";
  • "Які красиві всі ! Лики святих наче";
  • "Козаки, справжні воїни, бережіть себе".

Що відомо про мобілізацію Сергія Жадана

  • Навесні цього року почали ширитися чутки про бажання письменника поповнити лави ЗСУ.
  • 6 червня, Жадан таки підтвердив плітки про готовність мобілізуватися. Він опублікував фото у військовій формі та повідомив, що вступив до 13-ї окремої бригади Нацгвардії "Хартія".
  • Музикант все ж таки поділився, давно планував вступ до Сил оборони. Так, взимку цього року він разом з іншими учасники гурту "Жадан і Собаки" пройшли ВЛК.
  • Вони обрали "Хартію", бо давно займалися забезпеченням бригади.
  • Окрім Сергія, Нацгвардію поповнило ще двоє учасників гурту. Це Євген Турчинов і Олександр Меренчук.
Автор: Влада Пономарьова