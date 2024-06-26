Під час військових навчань: Сергій Жадан показав фото з побратимами
Джерело:Сергій Жадан
Сергій Жадан, який нещодавно вступив до Нацгвардії, продовжує проходити військовий вишкіл. Письменник показався разом зі командиром бригади.
Останнім часом музикант часто показує шанувальникам світлини у військовій формі. Водночас інші учасники гурту "Жадан і Собаки" записують звернення з навчань.
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Сергій опублікував фото, на якому постав разом з побратимами. Чоловіки були одягнені у військову форму. Кадр чоловіки зробили на фоні дерев. Жадан повідомив, що на світлині присутній його командир. Ймовірно, він супроводжує музиканта під час навчань.
До того ж шанувальники Сергія вкотре попросили його берегти себе. Прихильники вподобали нове фото музиканта з вишколу.
- "Бережіть себе і командира. Україні потрібні такі воїни після перемоги";
- "Всі вищі сили вам хлопці в допомогу і на ваш захист, як і ви захищаєте нашу державу і нас";
- "Дякуємо за захист України";
- "Які красиві всі ! Лики святих наче";
- "Козаки, справжні воїни, бережіть себе".
Що відомо про мобілізацію Сергія Жадана
- Навесні цього року почали ширитися чутки про бажання письменника поповнити лави ЗСУ.
- 6 червня, Жадан таки підтвердив плітки про готовність мобілізуватися. Він опублікував фото у військовій формі та повідомив, що вступив до 13-ї окремої бригади Нацгвардії "Хартія".
- Музикант все ж таки поділився, давно планував вступ до Сил оборони. Так, взимку цього року він разом з іншими учасники гурту "Жадан і Собаки" пройшли ВЛК.
- Вони обрали "Хартію", бо давно займалися забезпеченням бригади.
- Окрім Сергія, Нацгвардію поповнило ще двоє учасників гурту. Це Євген Турчинов і Олександр Меренчук.