У центрі реабілітації Superhumans йому зробили протез, з яким він продовжив захищати країну. Працівники організації вже висловилися стосовно загибелі захисника.
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Вони опублікували відео, на якому Антон, з виготовленим протезом, виконує український танок. Ці кадри були зроблені під час реабілітації військового. Центр висловив найщиріші співчуття рідним Смецького.
У родині Superhumans сумна звістка. Не стало нашого супера Антона Смецького. Ми не можемо у це повірити, адже в ньому було стільки жаги до життя та позитиву. Вчора ми дізнались, що Антон залишився назавжди в строю,
– повідомили працівники.
Центр Superhumans познайомив Антона з псом Патроном, який розповів про знайомство з військовим. Чотирилапий герой показав відео, на якому хореограф танцює з протезом та сідає на шпагат. Як зазначив пес, Смецький вже почав ставити шоу Вітні Г'юстон на небесах.
Неймовірної волі та харизми людина! Антон – хореограф і танцівник, але більше за повернення на сцену він мріяв повернутись у військо. Я пам'ятатиму тебе завжди,
– розповів Патрон.
Що відомо про службу Антона Смецького
- Він долучився до ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку чоловік служив у Київській теробороні, а згодом став сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі.
- Однак, через рік сталася біда. У вересні 2023-го, у районі Роботиного, військовий підірвався на міні та одразу отримав поранення ноги, через яке довелося ампутувати кінцівку.
- У центрі Superhumans захиснику забезпечили реабілітацію та протезування.
- Після одужання Антон вирішив повернутися на фронт, оскільки уявляв своє життя в тилу, поки його побратими воювали.