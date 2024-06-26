У центрі реабілітації Superhumans йому зробили протез, з яким він продовжив захищати країну. Працівники організації вже висловилися стосовно загибелі захисника.

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Вони опублікували відео, на якому Антон, з виготовленим протезом, виконує український танок. Ці кадри були зроблені під час реабілітації військового. Центр висловив найщиріші співчуття рідним Смецького.

У родині Superhumans сумна звістка. Не стало нашого супера Антона Смецького. Ми не можемо у це повірити, адже в ньому було стільки жаги до життя та позитиву. Вчора ми дізнались, що Антон залишився назавжди в строю,

– повідомили працівники.

Центр Superhumans познайомив Антона з псом Патроном, який розповів про знайомство з військовим. Чотирилапий герой показав відео, на якому хореограф танцює з протезом та сідає на шпагат. Як зазначив пес, Смецький вже почав ставити шоу Вітні Г'юстон на небесах.

Неймовірної волі та харизми людина! Антон – хореограф і танцівник, але більше за повернення на сцену він мріяв повернутись у військо. Я пам'ятатиму тебе завжди,

– розповів Патрон.

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