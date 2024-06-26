В последнее время музыкант часто показывает поклонникам фотографии в военной форме. В то же время другие участники группы "Жадан и Собаки" записывают обращения с учений.

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Сергей опубликовал фото, на котором предстал вместе с побратимами. Мужчины были одеты в военную форму. Кадр мужчины сделали на фоне деревьев. Жадан сообщил, что на фотографии присутствует его командир. Вероятно, он сопровождает музыканта во время учений.

К тому же поклонники Сергея в очередной раз попросили его беречь себя. Поклонникам понравилось новое фото музыканта с подготовки.

"Берегите себя и командира. Украине нужны такие воины после победы";

"Все высшие силы вам ребята в помощь и на вашу защиту, как и вы защищаете наше государство и нас";

"Спасибо за защиту Украины";

"Какие красивые все! Лики святых как будто";

"Казаки, настоящие воины, берегите себя".

Что известно о мобилизации Сергея Жадана