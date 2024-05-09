Мені пощастило, – нова дівчина Сергія Танчинця публічно зізналася йому у коханні

9 травня 2024, 09:00
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Джерело:

Юліана Корецька

Тривалий час у мережі ходили чутки про те, що Сергій Танчинець зустрічається з піарницею гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Юліаною Корецькою. Тепер дівчина підтвердила роман зі співаком.

Вона публічно зізналася у коханні Сергію. До того ж Юліана виставила спільні фото пари, яких раніше не показувала. 

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Як Юліана Корецька підтвердила роман зі Сергієм Танчинцем

PR-менеджерка артиста привітала його з днем народження. З нагоди свята вона поширила щасливе фото з лідером гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і написала зворушливе привітання. 

Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов,
– зазначила Юліана. 

Крім того, в інстаграм-сторіс вона виставила й інші світлини пари під трек BALSAM "Не божеволій". 

Сергій Танчинець з Юліаною Корецькою / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про нові стосунки Сергія Танчинця

  • У вересні 2023 року співак розлучився з дружиною. Вони прожили у шлюбі 15 років і мають двох спільних дітей, які з початком повномасштабного вторгнення живуть у Японії, а влітку планують переїхати до Іспанії. 
  • Після розриву подружжя у мережі почали припускати про таємні стосунки артиста з піар-директоркою БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юліаною.
  • Водночас пара підігрівала ці чутки, публікуючи романтичні спільні фото. Зокрема, вони виставили світлину, де тримаються за руки під час прогулянки Одесою.
  • На тлі цього виконавець заявив, що кохана завжди поруч, але не зізнався, з ким саме зараз зустрічається. 
  • Згодом масла у вогонь підкинув концерт Артема Пивоварова, на якому Сергія та Юліану помітили разом. 

Автор: Софія Хомишин