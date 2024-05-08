Зокрема, він зізнався, яким був у стосунках з Поліною. Крім того, Янович розсекретив причину їхнього розриву та поділився, чи закоханий зараз.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення-2024: виступ, що проймає до мурах

Що Женя Янович сказав про стосунки з "Міс Україна-2017"

Шоумен розповів, що на початку стосунків він намагався бути ідеальним, проте згодом ця "маска" спала, він став собою і, як наслідок, стосунки погіршилися.

Я себе віддавав цим стосункам навіть, бувши в роботі. Я був завжди на зв'язку, я приділяв їй постійно увагу. Я був кращою версією себе і не до кінця тим, ким я є насправді. Наприклад, я люблю з друзями побачитися, а коли це почало там проявлятися частіше, вона говорить: "Стоп, ти не такий був, я пам'ятаю в кого я закохувалася" і так далі. Думаю, що я не зміг правильно подати себе і позиціонувати в той момент, коли я став максимально щирим. Мабуть, я не був тією людиною, яка має бути поруч з нею,

– розповів Євген.

Янович додав, що розійшовся з Поліною Ткач у червні 2022 року.

Повномасштабка спочатку трішки навіть скріпила те, що, можливо, вже не можна було скріпити, але якось ми ці пазли нібито так зіставили, але потім повернулися,

– зазначив ведучий.

Інтерв'ю з Женею Яновичем: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Жені Яновича зараз