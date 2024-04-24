Так, Сергій поділився з фанатами новими кадрами з Юліаною. Водночас підпис до фото зміг викликати усмішку у прихильників співака.
До слова Заради нього вона переїхала з Києва: alyona alyona неочікувано помітили з новим бойфрендом
Як Танчинець підігріває чутки навколо "нового роману"
23 квітня гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступав на концерті в Одесі. З цієї нагоди артист опублікував романтичні фото з піарницею з портового міста.
На світлинах можна побачити, як Сергій і Юліана ніжно тримаються за руки, прогулюючись Одесою. Такими кадрами він тільки підігрів чутки про можливий роман з піарницею.
Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!
– написав виконавець.
До того ж чоловік зазначив у підписі, що Юліана його колега. Ця дія артиста здалася дотепною для шанувальників. Водночас деякі фанати не звернули на це увагу і побажали співакові щастя.
- "Ви такі милі разом. Видно, що обоє дуже щасливі";
- "Красиві колеги";
- "Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!";
- "Файно! Але не дуже схоже на прогулянку з колегами".
Що відомо про "новий роман" Танчинця
- Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ має таємний роман з піарницею Юліаною. Ба більше, деякі користувачі впевнені, що саме ця дівчина стала причиною розлучення Танчинця.
- Ще більше пліток спровокувало спільне фото Сергія та Юліани, яке він опублікував у своєму інстаграмі. На світлині артист ніжно обіймає дівчину та цілує її в шию.
- З відповіддю на такі чутки виконавець не забарився. Він заявив, що його кохана завжди з ним, але не назвав її ім'я.
- Останні фото, після концерту гурту в Одесі, підігріли ще більший інтерес фанатів до можливого роману виконавця. Водночас Сергій ні про що відкрито не каже.