Так, Сергій поділився з фанатами новими кадрами з Юліаною. Водночас підпис до фото зміг викликати усмішку у прихильників співака.

До слова Заради нього вона переїхала з Києва: alyona alyona неочікувано помітили з новим бойфрендом

Як Танчинець підігріває чутки навколо "нового роману"

23 квітня гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступав на концерті в Одесі. З цієї нагоди артист опублікував романтичні фото з піарницею з портового міста.

На світлинах можна побачити, як Сергій і Юліана ніжно тримаються за руки, прогулюючись Одесою. Такими кадрами він тільки підігрів чутки про можливий роман з піарницею.

Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!

– написав виконавець.

До того ж чоловік зазначив у підписі, що Юліана його колега. Ця дія артиста здалася дотепною для шанувальників. Водночас деякі фанати не звернули на це увагу і побажали співакові щастя.

"Ви такі милі разом. Видно, що обоє дуже щасливі";

"Красиві колеги";

"Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!";

"Файно! Але не дуже схоже на прогулянку з колегами".

Що відомо про "новий роман" Танчинця