Артист неохоче розмовляє про особисте життя, майже не говорив про розлучення із вже ексдружиною Ганною, з якою прожив у шлюбі майже 15 років. Однак на нові плітки таки відповів кілька слів.

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Що Сергій Танчинець каже про роман з піарницею

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ має таємний роман з піарницею Юліаною. Ба більше, нібито саме ця дівчина стала причиною розлучення Танчинця. Ще більше пліток спровокувало спільне фото Сергія та Юліани, яке він опублікував у своєму інстаграмі. На світлині артист ніжно обіймає дівчину та цілує її в шию.

З відповіддю на такі чутки виконавець не забарився. Він заявив, що його кохана завжди з ним, але не назвав її ім'я.

Моя кохана в моєму серці. Вона завжди зі мною, в залі чи не в залі. Я не коментую своє особисте життя,

– сказав Танчинець.

Інтерв'ю Сергія Танчинця: дивіться відео онлайн

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