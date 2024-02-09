Вона поділилася, що за час перебування в клініці вже схудла на 3 кілограми, а в перші дні навіть не могла стояти на ногах. До того ж з'ясувалося, що чоловіку інфлюенсерки Платону було ще гірше. Олександра вирішила розсекретити діагноз, який їм з коханим поставили лікарі.

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Саша Бо з чоловіком потрапили у лікарню

Блогерка розповіла, що спершу захворіли її сини. У хлопців була температура та ознаки отруєння. Вже через два дні й сама Саша та її чоловік Платон почали себе погано почувати.

Нас з чоловіком госпіталізували в інфекційну лікарню з діагнозом "гостре харчове отруєння" з реактивним панкреатитом... Я не могла стояти на ногах. Платону було ще гірше… Поки дійшла до авто, то сідала на землю разів 6, бо в очах темнота. В роті пісок, а в голові вертольоти,

– поділилася знаменитість.



Саша Бо розповіла про погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс



Саша Бо розповіла про погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександра зазначила, що в неї тремтіли навіть губи та повіки. Водночас інфлюенсерка додала, що отруєння виявили лише в них з коханим. Діти ж підхопили вірус.

"За ці дні я схудла на 3 кг і обличчя моє жовтого кольору", – написала Саша.

Блогерка поділилася, що зараз вони з чоловіком краще себе почувають.



Саша Бо розповіла про погане самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

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