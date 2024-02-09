Її Величність вперше заговорила про чоловіка після новини про хворобу. Водночас днями про свого батька публічно висловився принц Вільям.
До теми Принц Гаррі виступив у Лас-Вегасі, але не згадав хворого тата: що говорив у промові
Королева Камілла розповіла, як почувається Чарльз ІІІ
Її Величність відвідала Солсберійський собор, де пройшов концерт, який присвячений роботі місцевих благодійних організацій. На заході вона заявила, що у монарха хороше самопочуття. Королева Камілла також подякувала всім, хто підтримує королівську родину у цей непростий період.
За обставин, що склалися, він почувається дуже добре. Він дуже зворушений усіма листами й повідомленнями, які публіка надсилає звідусіль. Це дуже надихає,
– королівська кореспондентка Ребекка Інгліш передала слова, сказані Каміллою.
Королю Чарльзу ІІІ поставили діагноз "рак"
- Букінгемський палац 5 лютого зробив заяву про те, що у 75-річного монарха виявили онкологію і він перебуває на лікуванні, тому не може виконувати свої державні обов'язки.
- Згодом лікарі пояснили, що цей діагноз не пов'язаний з попередньою операцією короля через збільшення простати.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що рак у короля був виявлений на ранній стадії, що дає проблиск надії на успішне одужання Його Величності. Відомо, що політик підтримує постійний зв'язок з Чарльзом ІІІ.