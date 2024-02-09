Її Величність вперше заговорила про чоловіка після новини про хворобу. Водночас днями про свого батька публічно висловився принц Вільям.

До теми Принц Гаррі виступив у Лас-Вегасі, але не згадав хворого тата: що говорив у промові

Королева Камілла розповіла, як почувається Чарльз ІІІ

Її Величність відвідала Солсберійський собор, де пройшов концерт, який присвячений роботі місцевих благодійних організацій. На заході вона заявила, що у монарха хороше самопочуття. Королева Камілла також подякувала всім, хто підтримує королівську родину у цей непростий період.

За обставин, що склалися, він почувається дуже добре. Він дуже зворушений усіма листами й повідомленнями, які публіка надсилає звідусіль. Це дуже надихає,

– королівська кореспондентка Ребекка Інгліш передала слова, сказані Каміллою.

Королю Чарльзу ІІІ поставили діагноз "рак"