За словами інфлюенсерки, для неї почалися "сім кругів пекла". Цікаво, що нещодавно на тлі скандалу з Танею Пренткович, Саша Бо заступилася за колегу.
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Саша Бо показалася в лікарні
7 лютого вона поширила інстаграм-сторіс з інфекційного відділення івано-франківської лікарні. Блогерка показала, як лежить в лікарняній палаті.
Учора о 23:00 почалися сім кіл пекла. Я беру вихідні до кінця тижня,
– зазначила інфлюенсерка.
Після цього Саша Бо більш нічого не постила в соцмережах, тож залишається незрозумілим, хто саме захворів – вона чи діти. Однак напередодні ввечері блогерка розповідала, що у її двох синів була висока температура.
Саша Бо показалася в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс
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