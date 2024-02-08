За словами інфлюенсерки, для неї почалися "сім кругів пекла". Цікаво, що нещодавно на тлі скандалу з Танею Пренткович, Саша Бо заступилася за колегу.

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Саша Бо показалася в лікарні

7 лютого вона поширила інстаграм-сторіс з інфекційного відділення івано-франківської лікарні. Блогерка показала, як лежить в лікарняній палаті.

Учора о 23:00 почалися сім кіл пекла. Я беру вихідні до кінця тижня,

– зазначила інфлюенсерка.

Після цього Саша Бо більш нічого не постила в соцмережах, тож залишається незрозумілим, хто саме захворів – вона чи діти. Однак напередодні ввечері блогерка розповідала, що у її двох синів була висока температура.



Саша Бо показалася в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

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