Дівчина зізналась, що її рідна людина дуже раптово для всіх захворіла. Її здоров'я з кожним днем лише погіршувалося.

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Дочка Кузьми розкрила деталі смерті своєї бабусі

За словами Барбари, хвороба настільки швидко розвивалась, що у бабусі діагностували сепсис і ниркову недостатність. Після цього вона вже не вставала з ліжка. І це попри те, що вона все життя була активною та бадьорою.

Усе розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка. Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент,

– висловилась вона.

Відомо, що жінка багато років працювала вчителькою музичної школи в Новояворівську. У 2012 році Кузьма створив хіт "Мам", який присвятив Ользі Михайлівні. Жінка тоді розповідала, що добре виховала сина, якщо він створює такі зворушливі композиції.

Ольга Михайлівна померла 23 вересня 2023 року. Їй було 77 років. Вона відійшла у вічність у Брюховичах, що на Львівщині.

Хто з зірок розповідав причину смерті рідних

Нещодавно помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина зазначала, що після Нового року його стан погіршувався. В один момент у чоловіка зупинилося серце. Попри те, що лікарі намагалися реанімувати її чоловіка, їм не вдалося це зробити.

Також раніше відійшов у вічність брат співачки Марії Бурмаки. Святослав захищав Україну від російських загарбників. Його не стало від серцевого нападу, коли лікувався у військовому госпіталі, як розповіла Марія. Причиною смерті стала ішемічна хвороба серця