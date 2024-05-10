Юморист и военнослужащий 3 ОШБр Виктор Розовый опубликовал первое фото в инстаграм-сториз. Он сообщил, что впереди его ждет долгая реабилитация.
К слову Даниэль Салем показал редкие кадры с выполнения боевого задания на передовой: эмоциональное видео
Виктор Розовый восстанавливается после ранения
Защитник впервые вышел на связь после новостей тяжелое ранение. Он показал свое свежее фото, вероятно, из больницы.
Вырулил. Ну еще есть очень много реабилитационной работы, но худшее и самое страшное позади. Теперь буду вы**ываться, что проливал кровь за эту страну,
– высказался Виктор Розовый.
Виктор Розовый / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о состоянии юмориста
- Через несколько недель после громкой свадьбы с Ольгой Мерзликиной Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение на фронте. Известно, что это произошло на выездном задании.
- Защитник перенес очень сложную операцию. Им ежедневно занимались нейрохирурги и работники больницы. В течение 2 недель боец находился в тяжелом состоянии, но впоследствии пришел в себя.
- Семья Виктора Розового решила сообщить о ранении уже тогда, когда не стоял вопрос его жизни. Жена бойца попросила о спокойствии для семьи.
- Через некоторое время Ольга сообщила, что сейчас Виктор восстанавливается в Украине. Нужно дождаться разрешения врачей для выезда за границу: там Розовый будет проходить реабилитацию.