Жена Виктора Розового рассказала, что произошло с военным, чтобы избежать искаженной информации. До этого семья бойца сохраняла информационную тишину для его спокойствия.

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Виктор Розовый получил ранение на фронте

21 марта защитник получил сложное осколочное ранение головы, когда находился на выездном задании. Его семья узнала об этом на следующий день. Бойцы 2 и 3 роты противотанкового батальона 3 ОШБр спасли жизнь и оказали ему необходимую помощь.

Также Виктор Розовый перенес сложнейшую операцию. Его жена поблагодарила команду нейрохирургов и всю больницу за ежедневную помощь.

Эти 2 недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину. Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится,

– сообщила Оля Розова.

Жена защитника попросила отнестись к семье с уважением. Она не будет давать комментариев журналистам и просит не забрасывать их сообщениями. Сейчас им и Виктору нужен максимальный покой и эмоционально стабильные родные рядом.

Семья Виктора Розового планирует попасть в реабилитационный центр за рубежом, чтобы специалисты помогли качественно восстановиться после травмы.

Если вы хотите помочь семье Виктора Розового, можете задонатить на банку. Средства пойдут или на восстановление бойца, или на дополнительное оборудование для боевых медиков.

Виктор Розовый женился месяц назад

Виктор Розовый – известный юморист и победитель "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". В первые месяцы полномасштабной войны он присоединился к ТрО "Азов", что сейчас – 3-я отдельная штурмовая бригада. Защитник участвовал в боях под Бахмутом и на юге Украины

8 марта Виктор Розовый женился на Ольге Мерзликиной. Впоследствии пара отгуляла свадьбу. Для этого боец взял 10-дневный отпуск, а позже вернулся на фронт.