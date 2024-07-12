Военному нужно срочно сделать дорогостоящую операцию. Ее стоимость составляет 350 тысяч гривен.
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Защищая Украину, Давид Маскиса получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии привело к серьезным осложнениям.
Сейчас, Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, затруднено передвигается и готовится к дорогостоящей операции,
– сообщил музыкант Евгений Пугачев.
После хирургического вмешательства на военного ждет длительный период реабилитации.
Недавно Виктор Розовый, известный участник "Лиги смеха", получил тяжелое осколочное ранение головы. После успешной операции защитник сейчас восстанавливается в Украине и ожидает медицинское разрешение на выезд за границу для прохождения дальнейшего лечения в реабилитационном центре.