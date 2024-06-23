Звезда "Лиги смеха" посетил Межигорье после ранения и пошутил о Януковиче

Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте, сейчас проходит реабилитацию. Его часто навещают друзья и коллеги-юмористы.

На днях Виктор Розовый вместе с друзьями посетил Межигорье – бывшую частную резиденцию Виктора Януковича. Фото и видео оттуда звезда "Лиги смеха" поделился в инстаграм-сториз.

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Юморист опубликовал свое фото из Межигорья на кресле колесном в компании товарищей и пошутил о бывшем президенте.

Пришли в гости, а Федоровича нет,

– подписал снимок Виктор Розовый.

Военнослужащий также обнародовал забавные видео, которые снял в резиденции. На одно из них он наложил музыку из "Крестного отца".

Виктор Розовый в Межигорье: смотрите видео

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