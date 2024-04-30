Ольга Розова в инстаграм-сториз опубликовала новую информацию о Викторе, который получил ранение около месяца назад. Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию, а сейчас нуждается в покое и реабилитации.
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Жена Розового о его состоянии
Жена защитника рассказала о том, что сейчас Виктор Розовый находится в Украине. Нужно дождаться разрешения врачей выезжать за границу.
Сейчас Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не позволят дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, и отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на сейчас. Берегите себя,
– написала Ольга Розова.
Жена Виктора Розового о его состоянии / Фото из инстаграм-сториз
Также жена Виктора сообщила, что банка со средствами, которые собирают для бойца, до сих пор активна. С нее сняли более 1 миллиона 446 тысяч гривен, чтобы приобрести приборы ночного видения для бойцов 2 роты противотанкового батальона 3 ОШБр. Ведь защитники из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первичную помощь.
Жена Виктора Розового передала часть средств для 2 роты 3 ОШБр / Фото из инстаграм-сториз
Что известно о ранении Виктора Розового
- 8 марта Виктор Розовый женился на Ольге Мерзликиной, впоследствии они отгуляли свадьбу. После отпуска боец вернулся на фронт, а уже 21 марта получил сложное осколочное ранение. Он находился на выездном задании.
- Семья юмориста узнала об этом на следующий день. Розовый перенес сложнейшую операцию, команда нейрохирургов и работники больницы оказывали Виктору ежедневную помощь.
- В течение 2 недель боец находился в сложном состоянии, стоял вопрос его жизни. Об этой ситуации жена Виктора Розового решила рассказать, уже когда он пришел в сознание. Нет сомнений, что воин полностью восстановится. Для этого семья хочет попасть в реабилитационный центр за рубежом.