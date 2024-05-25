Также Александр признался, что несмотря на потерю ног, хотел вернуться на фронт. Впрочем, он передумал, поскольку понял, что не будет эффективным на войне.

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Что рассказал Терен о потере ног на войне

По словам военного, все произошло 24 августа 2022 года. В тот день произошел яростный обстрел позиции, где находился Александр, хотя такого раньше не было. Впрочем, ветеран сразу понял, что потерял ноги, поскольку боль в конечностях была бешеная.

Это была очень бешеная боль. Даже не могу словами описать эту боль, какая-то адская, на самом деле. Я понял, что все, это у меня однозначно нет ног, потому что так болеть может только тогда, когда реально их нет. Тем более меня засыпало землей в окопе, и я думаю: "Точно уже без ног",

– поделился Александр.

В течение следующих двух месяцев после обстрела Терен думал только о боли в ногах. Как признался военный, ему не помогали обезболивающие препараты, поэтому приходилось мужественно терпеть и ждать, когда станет легче.

Эти фантомные боли где-то 2 месяца просто разрывали максимально, я уже думал, что поеду крышей, если честно, потому что это нереально терпеть. Обезболивающие просто не работали. И ты лежишь, терпишь, не спишь, не ешь, не ходишь. Тебе постоянно делают операции. Это была жесть,

– отметил Терен.

В то же время военный рассказал, что несмотря на потерю ног, все равно хотел вернуться на фронт. Однако, он понял, что не будет таким эффективным на войне, как это было раньше. Поэтому Александр начал думать над тем, что сможет делать в роли гражданского.

Александр Терен о потере ног на войне: смотрите видео онлайн

Что известно об Александре Терене