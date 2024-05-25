Хочется, чтобы душа согрелась, – Злата Огневич призналась, о чем больше всего жалеет в жизни

Злата Огневич рассказала, о чем больше всего жалеет в жизни. К тому же она призналась, что ей не хватает семейного счастья.

Также артистка поделилась, что очень хочет стать мамой. Впрочем, певица имеет определенный страх, который не позволяет ей перестать волноваться за судьбу своего будущего ребенка.

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О чем Огневич больше всего жалеет

Злата отметила, что в течение всей жизни пыталась строить музыкальную карьеру, не фокусируясь на личном. Так, у исполнительницы появляются мысли о том, что стоило обращать внимание на мужчин, которые предлагали ей отношения или свидания. Сейчас певица сильно хочет окунуться в семейную жизнь, впрочем, она пока не имеет такой возможности.

У меня своей семьи нет. Где-то уже сейчас появляются такие мысли, что это из-за того, что я положила всю свою жизнь и время на алтарь сцены. И эти слезы не какого-то там несчастья или жалости к себе, а это тоска по тому времени, которое уже не вернешь. Хочется, чтобы душа согрелась, но пока не может. А публика и успех – очень кратковременная история,

– поделилась Злата.

В то же время артистка подчеркнула, что не надо повторять ее ошибок. Злата заверила, что лучше держать баланс между карьерой и отношениями.

Не повторяйте моих ошибок, не думайте только о карьере и эти ступеньки. Думайте о том, что будет вас согревать вне сцены – обычное человеческое счастье,

– призналась певица.

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