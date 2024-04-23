Выяснилось, что это была крайняя любовь Златы. В то же время она признается, что лучше бы все было сценарием и она тогда бы не переживала тех трудностей, с которыми столкнулась. Исполнительнице после реалити даже пришлось обратиться к психологу.

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Что Злата Огневич рассказала об отношениях с Задворным

Исполнительница поделилась, что уже отпустила эти отношения и простила Андрея. Однако в начале ей было мега сложно.

Я выбросила все его подарки и вообще все вещи, которые меня с ним связывали. В тот же вечер. Порвала. Поплакала. Удалила всю переписку. За два дня уничтожила все,

– вспомнила Злата.

Она добавила, что не считает бывшего подонком.

Он просто на тот момент был неуверенным. Я не думаю, что он шел только ради пиара и только ради пиара дошел до финала, чтобы быть избранником, потому что он видел, что мне искренне нравится,

– объяснила звезда.

Что известно об отношениях Огневич и Задворного