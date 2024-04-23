Выяснилось, что это была крайняя любовь Златы. В то же время она признается, что лучше бы все было сценарием и она тогда бы не переживала тех трудностей, с которыми столкнулась. Исполнительнице после реалити даже пришлось обратиться к психологу.
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Что Злата Огневич рассказала об отношениях с Задворным
Исполнительница поделилась, что уже отпустила эти отношения и простила Андрея. Однако в начале ей было мега сложно.
Я выбросила все его подарки и вообще все вещи, которые меня с ним связывали. В тот же вечер. Порвала. Поплакала. Удалила всю переписку. За два дня уничтожила все,
– вспомнила Злата.
Она добавила, что не считает бывшего подонком.
Он просто на тот момент был неуверенным. Я не думаю, что он шел только ради пиара и только ради пиара дошел до финала, чтобы быть избранником, потому что он видел, что мне искренне нравится,
– объяснила звезда.
Что известно об отношениях Огневич и Задворного
- Как отмечалось выше, пара начала встречаться после реалити "Холостячка" и в начале все было хорошо, Злата и Андрей даже жили вместе, однако впоследствии их отношения резко ухудшились.
- Уже через 1,5 месяца после проекта пара разошлась. Инициатором разрыва оказался мужчина. Он заявил, что больше не любит Злату.
- Известно, что впоследствии Задворный начал встречаться с 19-летней моделью.