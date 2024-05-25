Первые подозрения о женитьбе пары возникли еще несколько дней назад, когда папарацци сфотографировали пару во время прогулки и шоппинге в Хэмптоне. На фотографиях заметно, что на руках у влюбленных красуются обручальные кольца. Теперь эту информацию подтвердили инсайдеры.
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Что известно о тайной свадьбе Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови
Тайная церемония венчания молодоженов состоялась в минувшие выходные в узком кругу ближайших родственников и друзей. Однако, по слухам, пышное празднование для широкого круга гостей еще впереди. Якобы Бобби Браун и Бон Джови планируют провести еще одну роскошную церемонию бракосочетания этим летом.
Милли и Джейк тайно провозгласили свои обеты в Америке в минувшие выходные. Они планируют более масштабную церемонию в США несколько позже уже в этом году. Однако отныне они официально поженились и оформили соответствующие документы. Это было очень закрытое и очень романтическое событие в кругу самых близких из семьи,
– сообщил инсайдер.
В то же время пара пока не прокомментировали свое венчание.
Что известно об отношениях Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови
- Слухи о романе звезды сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и сына рок-музыканта Джона Бон Джови – Джейка, начались в июне 2021 года после их первого совместного селфи в инстаграме. В ноябре того же года пара официально подтвердила свои отношения.
- С тех пор возлюбленный регулярно сопровождает любимую на голливудских мероприятиях и премиях. В частности, он был рядом с Милли на премьере 4 сезона "Очень странных дел", а также на церемонии вручения престижной кинопремии BAFTA.
- Еще в начале 2023 года, по информации издания People, Бобби Браун называла Джейка "партнером на всю жизнь", намекая на серьезность их отношений.
- И действительно, уже через несколько месяцев, в начале 2023 года Джейк Бон Джови сделал предложение Милли Бобби Браун. Актриса радостно согласилась.