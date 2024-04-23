В то же время исполнительница не спешит. Она готова ждать, потому что хочет родить от любимого мужчины.
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Что Злата Огневич сказала о детях
Певица поделилась, что уже очень хочет семью.
Я еще немножко подожду и буду рожать ребенка от любимого мужчины... Хочется, чтобы у моего ребенка был отец и он равнялся не только на женщину в семье, но и на папу,
– сказала Злата.
Исполнительница добавила, что думала над тем, чтобы усыновить ребенка.
Это только мысли, но это не страшно. Я не боюсь. Наоборот хотела поговорить со своей половинкой, согласился бы он иметь ребенка из детского дома и своего. Это было бы классно,
– подчеркнула Огневич.
Что другие украинские звезды говорили о детях
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