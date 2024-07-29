Уже даже известна приблизительная дата рождения совместного ребенка пары. По словам блогера, роды состоятся в декабре этого года.

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Ведущий решил раскрыть некоторые детали, касающиеся беременности Екатерины. Сейчас супруги не знают пола малыша, но уже выбрала несколько вариантов имени. Шоумен не захотел говорить, как планирует назвать ребенка, однако заверил, что планируется гендер-пати.



Остапчук о беременности жены / Скриншот из инстаграм-сторис

Как отметил Остапчук, он взял большинство бытовых обязанностей на себя, чтобы его жена могла отдохнуть. Так, Владимир занимается уборкой дома, стиркой и глажкой одежды.

"Катя говорит, что у меня Happy house", – подытожил ведущий.



Владимир Остапчук о быте в семье / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 25 июля Екатерина Полтавская сообщила о своей беременности. Сейчас 24-летняя девушка находится на 20-й неделе и уже чувствует толчки ребенка. О своей беременности блогерша узнала на очень раннем срокеи, поскольку сильно волновалась за свое здоровье. Инфлюенсерка сделала тест, даже не подозревая о возможной беременности. Супруги заметили едва заметную вторую полоску на тесте и изрядно удивились и обрадовались.