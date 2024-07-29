Вже навіть відома приблизна дата народження спільної дитини пари. За словами блогерки, пологи відбудуться в грудні цього року.

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Ведучий вирішив розкрити деякі деталі, які стосуються вагітності Катерини. Наразі подружжя не знає статі малюка, але вже обрала кілька варіантів імені. Шоумен не захотів казати, як планує назвати дитину, однак запевнив, що планується гендер-паті.



Остапчук про вагітність дружини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як зазначив Остапчук, він взяв більшість побутових обов'язків на себе, щоб його дружина мала змогу відпочити. Так, Володимир займається прибиранням будинку, пранням і прасування одягу.

"Катя каже, що в мене Happy house", – підсумував ведучий.



Володимир Остапчук про побут у родині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 25 липня Катерина Полтавська повідомила про свою вагітність. Наразі 24-річна дівчина перебуває на 20-му тижні та вже відчуває поштовхи дитини. Про свою вагітність блогерка дізналася на дуже ранньому терміні, оскільки сильно хвилювалася за своє здоров'я. Інфлюєнсерка зробила тест, навіть не підозрюючи про можливу вагітність. Подружжя помітило ледь помітну другу смужку на тесті та неабияк здивувалося і зраділо.