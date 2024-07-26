Об этой новости пара рассказала в своих соцсетях, опубликовав романтическое видео на кухне. Блогерша предстала в комбинезоне, который подчеркнул округлый живот.

Интересно Жена Остапчука впервые заговорила о беременности: планировали ли супруги ребенка

Теперь Екатерина призналась, что находится на 20-й неделе беременности. Месяц назад она почувствовала первые толчки своего ребенка, несмотря на ранний срок беременности. В то же время Полтавская заверила, что часто обследуется в больнице из-за волнения.

Послезавтра начинается 20-я неделя. Малыш начал толкаться на 16,5 недели. Живот небольшой, видимо, из-за веса и то, что когда-то там был пресс, поэтому держится еще,

– поделилась жена Остапчука.

К тому же блогерша рассекретила свой вес. Она призналась, что начала худеть из-за беременности, однако сейчас все стабилизировалось.

Когда забеременела, была 54 килограмма. В первом триместре похудела до 50,5 килограммов, Сейчас я 52.5 килограммов. Понимаю, что все еще впереди, но чтобы наконец увидеть 50 килограммов, надо было забеременеть,

– в шутку написала девушка.

Напомним, Остапчук и Полтавская длительное время скрывали отношения, но в начале 2023 года об их романе стало всем известно. 22 февраля пара показала фото с документ-сервиса "Готово", что свидетельствовало о ее бракосочетании. Владимир Остапчук назвал этот день самым счастливым в жизни.