24-летняя девушка раскрыла свой срок беременности. Она находится на 20-й неделе, поэтому теперь решила рассказать, как узнала о своем материнстве.

Интересно Надежда Мейхер впервые за долгое время показалась в сети и рассекретила, где находится

Екатерина заверила, что сделала тест на беременность на очень раннем сроке, хотя о ней даже и не думала в тот момент. Полтавская изрядно удивилась, когда увидела едва заметную вторую полоску, поэтому сразу побежала к Владимиру. Он также думал, что результат теста может быть не правдивым.



Жена Остапчука показала свой тест на беременность / Скриншот из инстаграм-сторис

Для того чтобы развеять сомнения, блогерша поехала в больницу на дополнительное обследование. По его результатам оказалось, что девушка действительно беременна – тогда была почти 3-я неделя. После звонка к гинекологу жена Остапчука не смогла сдержать слез. Супруги искренне обнялись после услышанного.

На третий день мы решили сделать анализ на ХГЧ, чтобы прекратить это. Результат анализа пришел, когда мы ехали домой. Я разрыдалась, Вова съехал с дороги, остановил авто, вышел ко мне и минут пять мы просто обнимались. Ничего не снимала, я вообще не думала об этом,

– умилила Полтавская.



Екатерина Полтавская о своей беременности / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в течение длительного времени Владимир и Екатерина скрывали свой роман, но в начале 2023 года об их отношениях стало известно в сети. 22 февраля пара показала фото с документ-сервиса "Готово", что свидетельствовало о ее бракосочетании. Владимир Остапчук назвал этот день – самым счастливым в жизни.